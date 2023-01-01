السدود لن تُجدي.. "‏السحيباني" يجيب عن السؤال الصعب: "كيف ننقذ جدة من الغرق؟"

أكد المختص في التخطيط المهندس عبدالعزيز السحيباني، أن ما يحدث في محافظة جدة من تكرار لغرق الأحياء والشوارع تزامنًا مع هطول الأمطار؛ إنما هو بسبب طبوغرافيتها؛ لافتًا إلى أنها تتكون من سهول تخترقها أودية ويحيط بها جبال، وهذه الأودية تصب في البحر، وبعدما نشأت المدينة حالت دون وصول مياه الأمطار عبر الأودية إلى البحر فاتجهت المياه أفقيًّا لتُغرق الأحياء.