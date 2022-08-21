600 ألف جلسة صلح.. العدل: 1.9 مليون مستفيد من منصة تراضي

ولفتت الوزارة النظر إلى إمكانية الاستفادة من خدمات منصة تراضي الإلكترونية من خلال الرابط: taradhi.moj.gov.sa ، وذلك باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج لتصل للمستفيد رسالة بتأكيد تسلّم الطلب، تليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح -عن بعد- للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما اتُّفق عليه لتدقيقه واعتماده من قبل مركز المصالحة، ثم تُطلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة تراضي عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد "أبشر" لتصدر وثيقة الصلح ويتمكن المستفيد من الاطلاع عليها خلال المنصة.