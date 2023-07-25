تعيين "البيز" متحدثًا لهيئة المقيّمين المعتمدين

ويتمتع "البيز" بخبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والتواصل المؤسسي، حيث عمل في عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، كما شغل العديد من المناصب القيادية في مجال التواصل في الهيئة، وشارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات المحلية والدولية.