تعيين "البيز" متحدثًا لهيئة المقيّمين المعتمدين

أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل قرارًا بتعيين سعد بن سليمان البيز متحدثًا رسميًا باسم الهيئة.
ويأتي ذلك من منطلق حرص واهتمام الهيئة على مد جسور التواصل مع الجمهور ووسائل الإعلام، وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والبيانات التي تعنى بها الهيئة.
ويتمتع "البيز" بخبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والتواصل المؤسسي، حيث عمل في عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، كما شغل العديد من المناصب القيادية في مجال التواصل في الهيئة، وشارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات المحلية والدولية.
يُذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" الجهة المسؤولة عن تنظيم مهنة التقييم في المملكة وتشرف على أربعة فروع وهي: التقييم العقاري، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية، وفرع تقييم الآلات والمعدات، وفرع تقييم أضرار المركبات.