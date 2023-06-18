أكاديمية طويق تُطلق معسكرات ميتافيرس بالشراكة مع Meta

وتتكوّن معسكرات أكاديمية ميتافيرس من عددٍ من المسارات التي تهدف إلى التعريف بمفهوم الميتافيرس، وتطوير وتأهيل المختصين لبناء تطبيقات عوالم افتراضية مخصّصة باستخدام تقنيات الواقع المعزز والافتراضي، وتمكين المختصين بأبرز مهارات مجال العوالم الافتراضية المطلوبة في سوق العمل، حيث تمّ إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بأكاديمية ميتافيرس عبر الرابط التالي: https://metaverse.tuwaiq.edu.sa .