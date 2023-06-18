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أكاديمية طويق تُطلق معسكرات ميتافيرس بالشراكة مع Meta

بشراكة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أكاديمية طويق تُطلق معسكرات ميتافيرس بالشراكة مع Meta

أعلنت أكاديمية طويق بدء التسجيل في معسكرات أكاديمية ميتافيرس بالشراكة مع شركة Meta، التي تمتد لـ 9 أشهر بمقر الأكاديمية بمدينة الرياض، وذلك كأول معسكرات من نوعها بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الميتافيرس وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي.

وتتكوّن معسكرات أكاديمية ميتافيرس من عددٍ من المسارات التي تهدف إلى التعريف بمفهوم الميتافيرس، وتطوير وتأهيل المختصين لبناء تطبيقات عوالم افتراضية مخصّصة باستخدام تقنيات الواقع المعزز والافتراضي، وتمكين المختصين بأبرز مهارات مجال العوالم الافتراضية المطلوبة في سوق العمل، حيث تمّ إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بأكاديمية ميتافيرس عبر الرابط التالي: https://metaverse.tuwaiq.edu.sa .

يُذكر أن أكاديمية طويق أطلقت عددًا من الأكاديميات بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية مثل أكاديمية مطوري أبل، وأكاديمية أمازون، وأكاديمية علي بابا؛ سعيًا لبناء قدرات وطنية متخصصة في مجالات التقنيات الناشئة تلبي متطلبات سوق العمل.

أكاديمية طويق
شركة Meta
أكاديمية ميتافيرس

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