حادث على "الطائف - الباحة" يخلف 4 إصابات.. ودعوة للالتزام بالسرعة

استقبل قسم طوارئ مستشفى قيا العام جنوب شرقي الطائف 4 إصابات ناتجة عن حادث مروري على طريق "الطائف - الباحة".
وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، أنه وصل بلاغ من إدارة الطوارئ والأزمات بصحة الطائف مفادهُ وجود حادث، وعلى الفور جرى رفع الجاهزية بمستشفى قيا، وإرسال فرقة إسعافية لمساندة فرق الهلال الأحمر، ونقل 4 حالات للمستشفى منها 3 حالات بسيطة، وحالة متوسطة، وتم التعامل مع هذه الحالات بإشراف مباشر من مدير المستشفى عايض الحارثي.
وأضاف: "حالتان تم خروجها من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، وحالتان ما زالتا تحت الملاحظة"، داعياً الجميع الالتزام بالسرعة المحددة والانتباه أثناء القيادة، وخاصةً في هذه الأيام التي تزداد فيها الحركة المرورية على الطرق السريعة، ومنها طريق "الطائف - الباحة"، و"الطائف - الرياض".