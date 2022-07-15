حادث على "الطائف - الباحة" يخلف 4 إصابات.. ودعوة للالتزام بالسرعة

وأضاف: "حالتان تم خروجها من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، وحالتان ما زالتا تحت الملاحظة"، داعياً الجميع الالتزام بالسرعة المحددة والانتباه أثناء القيادة، وخاصةً في هذه الأيام التي تزداد فيها الحركة المرورية على الطرق السريعة، ومنها طريق "الطائف - الباحة"، و"الطائف - الرياض".