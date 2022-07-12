بمتابعة من سمو أمير منطقة تبوك ..مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تودع ضيوف الرحمن العائدين إلى دولهم

وأعرب الحجاج المغادرون إلى أوطانهم في تصريحات لهم عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الجهود الكبيرة والخدمات الجليلة التي تقدمها وتوفرها وتسخرها سنوياً لحجاج بيت الله الحرام، مثمنين ما تقوم به المملكة من مشاريع عملاقة في المشاعر المقدسة التي أسهمت في أداء حجاج بيت الله الحرام فريضة حجهم لهذا العام بكل يسر وسهولة، كما أثنى الحجاج المغادرون على الخدمات والتسهيلات التي قدمت لهم أثناء قدومهم عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار وأثناء مغادرتهم المنفذ بعد أداء مناسك الحج، سائلين الله تعالى وهم يتسلمون هدية خادم الحرمين الشريفين (نسخة من القرآن الكريم) أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الحكيمة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار ويحفظها من كل سوء ومكروه لتظل سنداً بعد الله للأمة الإسلامية والعربية.