في نسخته الثامنة.. أمير الشرقية يرعى ملتقى حصاد جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للمجتمع

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية حفل افتتاح الملتقى السنوي الثامن لحصاد جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للمجتمع للعامين الجامعيين 1442/1443 هـ و 1443/1444هـ وذلك في قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية مساء الثلاثاء.
كما افتتح المعرض المصاحب (مسؤولية وعطاء)، والذي يضم مشاركة عشر جهات على مستوى الجامعة لعرض أبرز مشروعاتها وبرامجها المجتمعية في مجال المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي واستعراض أبرز مؤشراتها السنوية.
وبارك توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ويمثلها نائب رئيس الجامعة للتطوير والشراكة المجتمعية الدكتورة نهاد بنت عبدالله العمير ويمثل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" مدير المركز الأستاذ عبدالله بن خالد الراشد.
وثمَّن أمير المنطقة الشرقية جهود جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل في خدمة المجتمع وتفعيل مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، والعمل على تطوير تلك المفاهيم عبر البحوث والدراسات، وتشجيع المجتمع على التطوع والخدمة العامة، وقال: "خدمة المجتمع قيم نبيلة حثنا عليها ديننا الحنيف، ومجتمعنا ولله الحمد لديه حس المسؤولية، والكيانات والجهات العامة والخاصة تطورت لديها مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، وهذا مبشر وينبئ عن انتشار هذه الثقافة المحمودة".
ومن جانب آخر قال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الربيش: إن رعاية وتشريف أمير المنطقة الشرقية للملتقى هو تجسيد واهتمام القائد ودعم المسؤول بالتحفيز والمتابعة التي لطالما حظيت بها الجامعة لجعل المنطقة الشرقية ومؤسساتها رمزًا للمسؤولية وأنموذجًا للعطاء في مختلف الميادين.
وأضاف "الربيش" أن الجامعة تعي جيدًا أهمية دورها في العمل المجتمعي التنموي وبقدر الإسهام المأمول والمطلوب منها ومن منسوبيها في خدمة مجتمعها كأحد صروح التعليم في المملكة وبما تضمه من نخبة قيّمة من العقول النيّرة والكفاءات الأكاديمية فرسمت من أجل ذلك الخطى وعزمت على بذل الجهود لإحداث الحراك المجتمعي وغرس المفاهيم وترسيخها قولاً وعملاً على مختلف المستويات بالجامعة، وذلك لرفد المجتمع ببرامج ودراسات ومشروعات نوعية تلبي احتياجات أفراده وتحقق تطلعات وتوجيهات قادة البلاد (يحفظهم الله) وفق مستهدفات وغايات رؤية المملكة.
وتضمن الحفل فيلمًا مرئيًا عن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (مسؤولية وعطاء)، وفقرة المملكة المسؤولية والعطاء، وفيلمًا بعنوان "بشراكة مجتمعية فاعلة"، كما تم الإعلان عن مؤشرات حصاد الجامعة للمجتمع بعدد برامج مسؤولية مجتمعية تجاوز 3300 برنامج ومشروع وإجمالي عدد ساعات منفذة تجاوز 490800 ساعة (أربعمائة وتسعين ألفًا وثمانمائة ساعة) وثقت تفاصيلها في نظام بنك المسؤولية المجتمعية الحاصل على براءة اختراع كمنجز حقق الريادة للجامعة في هذا الشأن، إضافة إلى الإعلان عن إجمالي عدد الفرص التطوعية الذي تخطى حاجز 5500 فرصة على مدار عامين بمشاركة أكثر من 6800 متطوع ومتطوعة بعدد ساعات تجاوز 311300 تطوعية موثقة في المنصة الوطنية للعمل التطوعي خلال العامين الجامعيين الماضيين.
وضم المعرض المصاحب مشاركة عشر جهات جاءت مقسمة وفق خمسة مسارات على النحو التالي المسار الصحي ويضم: مستشفى الملك فهد الجامعي، كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل، والمسار الهندسي: كلية العمارة والتخطيط، كلية التصاميم، والمسار العلمي: كلية علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، والمسار الإنساني: كلية الآداب، كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل، ومسار العمادات والمراكز: عمادة القبول والتسجيل، مركز الخريجين والتنمية المهنية، إضافة إلى الركن الخاص بإدارة الشراكة المجتمعية.