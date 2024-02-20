في نسخته الثامنة.. أمير الشرقية يرعى ملتقى حصاد جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للمجتمع

وتضمن الحفل فيلمًا مرئيًا عن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (مسؤولية وعطاء)، وفقرة المملكة المسؤولية والعطاء، وفيلمًا بعنوان "بشراكة مجتمعية فاعلة"، كما تم الإعلان عن مؤشرات حصاد الجامعة للمجتمع بعدد برامج مسؤولية مجتمعية تجاوز 3300 برنامج ومشروع وإجمالي عدد ساعات منفذة تجاوز 490800 ساعة (أربعمائة وتسعين ألفًا وثمانمائة ساعة) وثقت تفاصيلها في نظام بنك المسؤولية المجتمعية الحاصل على براءة اختراع كمنجز حقق الريادة للجامعة في هذا الشأن، إضافة إلى الإعلان عن إجمالي عدد الفرص التطوعية الذي تخطى حاجز 5500 فرصة على مدار عامين بمشاركة أكثر من 6800 متطوع ومتطوعة بعدد ساعات تجاوز 311300 تطوعية موثقة في المنصة الوطنية للعمل التطوعي خلال العامين الجامعيين الماضيين.