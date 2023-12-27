15 لجنة متخصصة.. "الشورى" يواكب إنجازات رؤية 2030 ويدعم مسيرة التقدم والازدهار

يقوم مجلس الشورى السعودي بدور استشاري مهم، ينعكس بالفائدة على الكثير من المشاريع والاتفاقات والملفات التي تدرسها لجانه المتخصصة، وتتخذ قرارات بشأنها، هذا الدور تعاظم بشكل كبير مع رؤية 2030 التي كانت تحتاج إلى هذا الدور، لإبداء الرأي والمشورة الصائبة تجاه العديد من الموضوعات المهمة.
وفي كل عام، يتلقى مجلس الشورى دعمًا استثنائيًا، يتمثل في الخطاب الملكي السنوي، هذا الخطاب ألقاه هذا العام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، وبالتأكيد، يعد هذا الخطاب نبراسًا يسير على هديه المجلس في أداء رسالته في خدمة الوطن والمواطنين، ويعكس ما يحظى به المجلس من دعم من القيادة الرشيدة ومساندتها.
ولطالما بذل مجلس الشورى جهودًا متواصلة مع جميع الأجهزة الحكومية في مختلف المجالات، وتدعم هذه الجهود عجلة التطور والبناء والنماء التي تشهدها البلاد، من خلال دراسات مستفيضة، ومناقشات متخصصة للتقارير السنوية لأداء الجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة، إلى جانب الموضوعات التي تحال إليه في ممارسة شورية تتسم بالشفافية والوضوح؛ ممّا يكون له أكبر الأثر في صناعة القرارات، سعيًا لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
ويبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة، التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وعلى وجه الخصوص، ومن المهام التي يقوم بها المجلس أيضًا، مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها، وتفسير الأنظمة، ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها.
لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ بدارسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك، حسب ما وضحت المادة الثالثة والعشرون من النظام.
ويساعد المجلس على أداء مهمته، وجود 15 لجنة متخصصة، وهي: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، لجنة التجارة والاستثمار، لجنة الطاقة والصناعة، لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، لجنة الشؤون الخارجية، لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لجنة التعليم والبحث العلمي، لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، لجنة الإعلام، اللجنة المالية والاقتصادية، اللجنة الصحية، لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، لجنة حقوق الانسان، لجنة الحج والإسكان والخدمات، ولجنة المياه والزراعة والبيئة.
وإذا كان مجلس الشورى يمارس صلاحياته ودوره بكل همة ونشاط خلال العقود الماضية، إلا أن هذا الدور زادت أهميته أكثر بالتزامن مع إعلان رؤية 2030، التي أعلن تفاصيلها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد قبل نحو 7 سنوات، وتضمنت العديد من المشاريع والأفكار والاقتراحات، التي سارعت لجان المجلس إلى دراستها وإبداء الرأي تجاهها، إذ عمل المجلس على دعم توجهات الرؤية وتطلعاتها وأهدافها الطموحة، ويواكب الإنجازات المُلهمة في إطار المرحلة التنموية التاريخية التي تشهدها المملكة، وذلك عبر أعماله ومناقشاته المنهجية المستفيضة والمتميزة والمستمرة.