15 لجنة متخصصة.. "الشورى" يواكب إنجازات رؤية 2030 ويدعم مسيرة التقدم والازدهار

وفي كل عام، يتلقى مجلس الشورى دعمًا استثنائيًا، يتمثل في الخطاب الملكي السنوي، هذا الخطاب ألقاه هذا العام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، وبالتأكيد، يعد هذا الخطاب نبراسًا يسير على هديه المجلس في أداء رسالته في خدمة الوطن والمواطنين، ويعكس ما يحظى به المجلس من دعم من القيادة الرشيدة ومساندتها.