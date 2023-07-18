طبيب سعودي في مستشفى بوسطن يتوصل إلى نتائج حديثة في الأمراض العصبية والصرع

وأضاف أن البحث الأول أجري على 191 مريضاً، و98 طفلاً سليماً للمقارنة، حيث تم التوصل إلى علاقة بعض النتائج الشائعة لتخطيط الدماغ، وبعض أمراض الصرع، وكذلك علاقتها بنتائج الرنين المغناطيسي، وتعريف طبيب الأعصاب بالحالات التي تتطلب إجراء رنين مغناطيسي لاستبعاد بُعد الجلطات والمشكلات التكوينية في الدماغ، فيما كان البحث الثاني عن علاقة مرض تشوّهات الدماغ والمرتبط بالتحول الجيني PIK3CA وجلطات الأوعية الدموية بالدماغ لدى المواليد، وتوصل إلى الإسهام بتعريف الأطباء بضرورة استبعاد حالات جلطات الأوعية الدموية وعلاجها لدى المواليد المصابين بهذا المرض.