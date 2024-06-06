برئاسة الشيهانة بنت صالح.. مجلس إدارة هيئة الملكية الفكرية يعقد اجتماعه الـ 30

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم أعمال ومنجزات الهيئة خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م وما تم إنجازه في تنفيذ مشاريع الاستراتيجية والجهود المبذولة من الهيئة على الصعيد المحلي والدولي، وأحاط المجلس حيال توافق أعضاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول معاهدة وايبو بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية.