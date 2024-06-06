برئاسة الشيهانة بنت صالح.. مجلس إدارة هيئة الملكية الفكرية يعقد اجتماعه الـ 30

عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم، اجتماعه الـ 30 برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيهانة بنت صالح العزاز.
وفي مستهل الاجتماع هنأ أعضاء المجلس الشيهانة العزاز بالثقة الكريمة بتعيينها رئيساً لمجلس الإدارة، كما شكر المجلس محمد بن عبدالملك آل الشيخ على جهوده وإسهاماته خلال فترة رئاسته.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم أعمال ومنجزات الهيئة خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م وما تم إنجازه في تنفيذ مشاريع الاستراتيجية والجهود المبذولة من الهيئة على الصعيد المحلي والدولي، وأحاط المجلس حيال توافق أعضاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول معاهدة وايبو بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية.
وناقش المجلس الموضوعات المعروضة على جدول أعمال الاجتماع ومنها تصور الهيئة بشأن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وميزانية الهيئة للعام المالي 2024م وأبرز المشاريع التي تهدف إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة وتطويرها.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة معالي المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، والمهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، والدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، وديمة بنت يحيى اليحيى وعبدالرحمن بن عبدالله السماري.