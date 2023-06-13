قبل الاختبارات النهائية.. "الغامدي" يكشف تأثير الألعاب الإلكترونية على مستوى تحصيل الطلاب

وأضاف "الغامدي" أنه يلاحظ في الميدان التعليمي زيادة في عدد الطلاب المبتعدين عن مقاعد الدراسة النظامية والتحول لنظام الانتساب وهم في سن صغيرة ومن زيادة في حالات التشنجات العصبية وسرعة الغضب وعدم المقدرة على التحكم في التصرفات وبخاصة غير المرغوبة ونرى أن على الجهات التعليمية والمراكز البحثية إجراء دراسات وبحوث معمقة في هذا الجانب المهم ونرى كثيرًا من الدول المتقدمة في مجال التعليم بدأت في إعادة تقنين استخدام هذه الأجهزة لما لاحظته من مشكلات وضعف كبير في التحصيل الدراسي.