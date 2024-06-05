بمناسبة اليوم العالمي.. "السديس": قضية الحفاظ على البيئة دعت إليها الشريعة الإسلامية

ولفت السديس؛ إلى أن الحفاظ على البيئة قرين الأخلاق الحميدة العليا وعنوان التمسك بالسنة النبوية؛ لأن المنهج الإسلامي الفريد مصدر انبثاقها ومنبع اشتقاقها؛ وعليه لزم تقويم رؤية العالَم والمجتمعات إزاء البيئة، بإخراجها من الحيز المادي المحدود إلى الحيز التعبدي المودود، وأن نعزّز مفاهيمها الدقيقة لدى فلذات الأكباد والأجيال، وأن نُذْكِي في طموحاتهم الثقافةَ البيئية، باعتبارها شريعة وعبادة، مع تجلية آثار النفع والجمال فيها، وكذا في مغبّاتها ومعانيها؛ كي تنعكس على أرواحهم بالهدى والسعادة.