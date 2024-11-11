بـ56.8%.. الرياض تتصدر معدلات المشاركة في القوى العاملة وتحقق انخفاضًا تاريخيًّا للبطالة

حققت منطقة الرياض، قفزة كبيرة في معدلات مشاركة القوى العاملة على مستوى المملكة؛ حيث بلغت نسبة مشاركتها بالقوى العاملة السعودية خلال الربع الثاني من عام 2024 حوالى 56.8%؛ مما يعكس التطور المستمر في سوق العمل بالمنطقة.
وشكّلت نسبة مشاركة الإناث السعوديات 42.0%؛ بينما وصلت نسبة مشاركة الذكور السعوديين إلى 71.5%؛ مما يُظهر ازديادًا ملحوظًا في توجه المرأة السعودية نحو سوق العمل.
وبلغ عدد العاملين السعوديين في الرياض نحو 1.305.281، عدد الإناث السعوديات بينهم 528.444 والذكور السعوديين 776.837.
وعلى صعيد العمالة الوافدة، بلغ عدد الذكور غير السعوديين في قوى العمل 3.977.988، بينما وصل عدد الإناث غير السعوديات إلى 234.219.
وفي إنجاز بارز، تصدرت منطقة الرياض معدلات انخفاض البطالة على مستوى المملكة؛ حيث بلغت نسبة الانخفاض 2.3%؛ مما يعكس الجهود المستمرة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وبلغ معدل البطالة بين الإناث السعوديات 9.8%، وبين غير السعوديات 3.4%. أما بين الذكور السعوديين، فقد سجل معدل البطالة انخفاضًا إلى 2.4%؛ بينما بلغت النسبة بين الذكور غير السعوديين 7.0%.
وتؤكد هذه الأرقام قوةَ الاقتصاد في منطقة الرياض، ونجاح السياسات الرامية إلى تعزيز مشاركة القوى العاملة، إضافة إلى الجهود الحكومية المبذولة لتقليل البطالة وتحقيق استقرار اقتصادي شامل ومستدام.