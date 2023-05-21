الحرب مستمرة على مروّجي الحشيش والشبو.. والضربات تتوالى في مختلف المناطق "فيديو"

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، أمس السبت، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عددًا من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مخالفيْن لنظام أمن الحدود في جازان قاما بتهريب 18 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.
وفي نجران تم القبض على مواطن قام بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو" ونبات القات المخدر.
وفي الرياض تم القبض على مقيم من الجنسية السورية ومواطن قاما بترويج مادة الحشيش المخدر مادة الكوكايين والشبو وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وفي جدة تم القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود قاما بترويج مادة الحشيش المخدر وضُبِطَ بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة.
وفي ظهران الجنوب تم القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود قاموا بترويج 40 كجم من نبات القات المخدر ومواطن في الزلفي قام باتخاذ استراحة وكرًا له لترويج مادة الحشيش المخدر والأمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.