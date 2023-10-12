"السديس": سنصنع أكبر قصة نجاح لتعليم القرآن وتحفيظه وتجويده وتفسيره في العالم

وأكد أن إقامة المسابقات الطلابية في القرآن الكريم، والسنة النبوية، والمتون العلمية، في رئاسة الشؤون الدينية ليس فقط لتهيئة الطلاب للحفظ فحسب، بل لفهمه وإقامة حروفه وحدوده، وتطبيقه، والاستزادة بإضاءات الوحيين القيمة، وبناء الشخصية العلمية الدينية الوسطية الرصينة. وتهدف رئاسة الشؤون الدينية من إقامة المسابقات الطلابية في القرآن الكريم، والسنة النبوية، والمتون العلمية، إلى غرس قيم المنافسة الشريفة، وتعزيز روح المشاركة العلمية، والارتقاء بالمستوى التعليمي والمعرفي، وصقل المواهب والمهارات الطلابية، فضلاً عن دعمهم علمياً و مادياً ومعنوياً؛ لإكمال مسيرتهم في حفظ كتاب الله -تعالى-، وسنة المصطفى ﷺ، والاهتمام بالعلوم الشرعية.