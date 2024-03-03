"محمد الحبيب العقارية" بالشراكة مع الوطنية للإسكان تطلق مشروع "إيال الأصالة" بمجتمع الأصالة في الرياض

ويتميز مجتمع الأصالة الذي تشرف عليه الشركة الوطنية للإسكان بموقعه الاستراتيجي داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض، حيث يربط المجتمع عدداً من الطرق الرئيسية الهامة، ويمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 مليون متر مربع، كما يتميز بتصاميمه العصرية ونماذجه المتنوعة على أكثر من 3715 وحدة سكنية، مصممة وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح ما بين 249 -332 م2 للوحدة.