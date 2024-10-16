"الداخلية" تسهم في إحباط تهريب 207 كيلوجرامات من "الميثامفيتامي المخدر "الشبو" في ماليزيا

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهود المملكة الدولية لمكافحة نشاطات تهريب المخدرات، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة النظيرة والمختصة في الدول الشقيقة والصديقة، مهيبة بكل من تتوافر لديه أي معلومات عن أي نشاط لإنتاج أو تهريب أو ترويج المخدرات المبادرة بالإبلاغ عنها بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وبالرقم (995) المخصص لبلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات، والبريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa.