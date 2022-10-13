200 طالب وطالبة يشاركون في التصفيات النهائية للأولمبياد العالمي للروبوت WRO لعام 2022

وتسعى الوزارة من خلال المشاركة في التصفيات التي تُقام تحت عنوان: "روبوتي صديقي" على مدى ثلاثة أيام في واحة الملك سلمان للعلوم بالرياض، إلى إظهار إبداعات الطلبة ومهاراتهم في حل المشكلات للفئة من 9 إلى 19 سنة، وذلك عن طريق تحديات الروبوت والذكاء الاصطناعي بمنهجية STEM، وتعزيز ثقافة الرياضات اللاسلكية في المجتمع التعليمي، إضافة إلى مواكبة التطورات بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء جيل منافس عالميًا.