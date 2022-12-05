"مشروع تعظيم البلد الحرام" يفتح باب التطوع لموسمَي رمضان والحج

وأوضح الغامدي؛ أن برنامج "شباب مكة في خدمتك" أكمل 19 عاماً في خدمة ضيوف الرحمن، بعددٍ من الأنشطة المختلفة، منها: خدمة الطائفين، وإرشاد التائه، والتوعية بحق الطريق، وخدمة الإسعافات الأولية، وتنظيم مواقف سيارات المعتمرين، ورعاية الحجاج المنوّمين في المستشفيات، إضافة إلى عددٍ من الحملات التطوعية المتنوعة في خدمة ضيوف الرحمن.