مبنى وزارة الداخلية يكتسي بالأخضر.. ابتهاجًا بيوم الوطن الـ94

ازدان مبنى وزارة الداخلية باللون الأخضر في إطار الابتهاج والاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني 94.
وقد انطلقت فعالية "عز الوطن 3"، التي تقيمها وزارة الداخلية، حتى "23 سبتمبر 2024" من الـ"4" مساءً حتى الـ"11" مساءً، في أرينا جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ"94" للمملكة، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه.
وتشمل الفعاليةُ عروضًا عسكرية إبداعية بعنوان "راية ورؤية" تحكي مسيرة المملكة وتاريخها وإنجازاتها، ومراحل تعزيز الأمن فيها، وجلسات حوارية علمية بعنوان "حوار الأمن والتاريخ" تجمع نخبة من المؤرخين والمختصين؛ لمناقشة الأحداث التاريخية الرئيسة، وتطور الأمن، والتحولات الاستراتيجية التي أسهمت في ترسيخ الأمن والاستقرار.
وتتيح فعاليةُ "عز الوطن 3" للزوار، فرصةً للمشاركة في فرضيات وعمليات عسكرية ميدانية في "ميدان الشجاعة"، ومعرضًا لإبراز جهود وزارة الداخلية ومنظومتها الأمنية، وتطور قدراتها وخدماتها، والتعريف بالوسائل الأمنية التاريخية.
يُذكر أن وزارة الداخلية تشارك في احتفالات اليوم الوطني الـ"94" للمملكة بفعاليات ومعارض وعروض عسكرية في المناطق والمدن والمحافظات؛ احتفاءً بهذه المناسبة التي تمثل استذكارًا لماضٍ مجيد وتضحيات بطولية، واستشعارًا لحاضر آمن في وطن مزدهر.