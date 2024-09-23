مبنى وزارة الداخلية يكتسي بالأخضر.. ابتهاجًا بيوم الوطن الـ94

وقد انطلقت فعالية "عز الوطن 3"، التي تقيمها وزارة الداخلية، حتى "23 سبتمبر 2024" من الـ"4" مساءً حتى الـ"11" مساءً، في أرينا جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ"94" للمملكة، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه.