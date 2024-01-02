الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تهيئ خاصرة عين زبيدة بفعالية شتوية

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن تهيئة المنطقة التاريخية (خاصرة عين زبيدة) استعدادًا لاستقبال سكان وزوار مدينة مكة المكرمة, حيث بذلت الهيئة بالتعاون مع شركائها؛ برنامج خدمة ضيوف الرحمن ووزارة الثقافة والهيئة العامة للأوقاف، وهيئة التراث، وشركة كدانة للتنمية والتطوير، جهودًا كبيرة في تجهيز المنطقة؛ كونها أحد أهم وأبرز المناطق التاريخية والثقافية التي تتضمن معالم تراثية عريقة لارتباطها عبر الزمن بالحضارة والتاريخ الإسلامي الذي تعتني به المملكة.