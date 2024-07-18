"تقييم الاستدامة" يحقق 254% نموًا في مساحات المشاريع خلال النصف الأول من 2024

وأوضح "البناء المستدام" في بيان صحافي له، أن مساحات المشاريع المستفيدة من "تقييم الاستدامة" خلال النصف الأول من هذا العام تجاوزت 11 مليون م2، ممثلة في أربعة مشاريع كبرى؛ حيث حصل مشروعان منها على شهادة تقييم الاستدامة، بينما حصل مشروعان آخران على وثيقة مطابقة التصاميم؛ تمهيدًا لحصولها على شهادة تقييم الاستدامة بعد إنشاء المشروع واكتماله.