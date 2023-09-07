"الطيران المدني" تعقد ورشة تعريفية حول "توطين 2" الموجه للمنشآت في "النقل الجوي"

وقال نائب الرئيس التنفيذي للسلامة ومعايير الطيران في كلمة ألقاها خلال الورشة: الهيئة العامة للطيران المدني من خلال مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران، تعمل على تعزيز ودعم الشباب السعودي في القطاع، وتوسيع خيارات العمل أمامه، وزيادة مشاركته؛ من خلال دعمه وتسهيل توظيفه في القطاعات بعدة مجالات -وفق رؤية القيادة الرشيدة- إيمانًا بدورها في تطوير وتعزيز صناعة الطيران، والتي تأتي متوافقة مع أهداف رؤية السعودية 2030.