"التجارة": تلقّينا 63 ألف بلاغ على المتاجر الإلكترونية وحرّرنا 121 مخالفة

وأوضحت الوزارة أن فرقها الرقابية استقبلت أكثر من 63 ألف بلاغ من المستهلكين، فيما تم تحرير 121 مخالفة على المتاجر غير الملتزمة، مشيرة إلى أن متوسط الوقت المستغرق لمعالجة البلاغات بلغ 48 ساعة فقط. كما بلغ عدد المتاجر الجديدة المسجلة في منصة “منصة الأعمال” أكثر من 6,400 متجر، في مؤشر على النمو المستمر للتجارة الإلكترونية في المملكة.