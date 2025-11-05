"التجارة": تلقّينا 63 ألف بلاغ على المتاجر الإلكترونية وحرّرنا 121 مخالفة

كشفت وزارة التجارة أنها نفذت أكثر من ثلاثة آلاف زيارة تفتيشية إلكترونية خلال الربع الثالث من عام 2025، وذلك بهدف الوقوف على مدى امتثال المتاجر الإلكترونية لأنظمة ولوائح التجارة الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة أن فرقها الرقابية استقبلت أكثر من 63 ألف بلاغ من المستهلكين، فيما تم تحرير 121 مخالفة على المتاجر غير الملتزمة، مشيرة إلى أن متوسط الوقت المستغرق لمعالجة البلاغات بلغ 48 ساعة فقط. كما بلغ عدد المتاجر الجديدة المسجلة في منصة “منصة الأعمال” أكثر من 6,400 متجر، في مؤشر على النمو المستمر للتجارة الإلكترونية في المملكة.
وأكدت وزارة التجارة حرصها على تعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية وضمان التزام المتاجر بحقوق المستهلكين، داعية جميع أصحاب المتاجر إلى استخدام متاجرهم الموثقة عبر المركز السعودي للأعمال، ومتابعة تحديث بياناتهم عبر المنصات الرسمية.