"القحطاني" عن انخفاض العواصف الغبارية: دور كبير لهاتين المبادرتين

قال المدير التنفيذي لمركز العواصف الغبارية جمعان القحطاني: إن رؤية المملكة عبر مبادرتي "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر"، اللتان تستهدفان زراعة أكثر من 50 مليار شجرة، كان لهما أثر ملموس في انخفاض الحالة الغبارية بنسبة 80% مقارنة بالـ 20 عامًا الماضية.
وأضاف في مداخلة عبر قناة الإخبارية، اليوم الأحد، أن ذلك ضمن المشروعات الطموحة والتي تشمل أيضًا توعية المواطن بعدم العبث بالأراضي وتجريفها ومنع الاحتطاب والرعي الجائر وغيرها من الإجراءات التي انتهجتها السعودية خلال الفترة الماضية، وكان لها نتائج ملموسة.