"القحطاني" عن انخفاض العواصف الغبارية: دور كبير لهاتين المبادرتين

وأضاف في مداخلة عبر قناة الإخبارية، اليوم الأحد، أن ذلك ضمن المشروعات الطموحة والتي تشمل أيضًا توعية المواطن بعدم العبث بالأراضي وتجريفها ومنع الاحتطاب والرعي الجائر وغيرها من الإجراءات التي انتهجتها السعودية خلال الفترة الماضية، وكان لها نتائج ملموسة.