"ثبات للتطوير العقاري" تحصد جائزة عالمية لأفضل مشروع سكني فاخر عن مشروعها الاستثنائي "العطرا"

أعلنت "شركة ثبات للتطوير العقاري"، الشركة الرائدة في تطوير المشاريع العقارية المبتكرة في المملكة والتابعة لمجموعة "المهيدب"، عن فوزها بجائزة "أفضل مشروع تطوير سكني فاخر" (Best Luxury Residential Development) من المنظمة الأمريكية المرموقة Luxury Lifestyle Awards، عن مشروعها الاستثنائي "العطرا" في مدينة الرياض.
وتعتبر Luxury Lifestyle Awards واحدة من أبرز الجوائز العالمية التي تحتفي بالتميز في قطاع المنتجات والخدمات الفاخرة، ويتم اختيار الفائزين بناءً على تقييم دقيق من قبل لجنة تحكيم دولية مستقلة، تضم خبراء ومتخصصين في مجال العقارات والتصميم المعماري.
وتُعد هذه الجائزة بمثابة شهادة عالمية على تميُّز مشروع "العطرا" وتفرده في قطاع العقارات الفاخرة بالمملكة، حيث يتميز بموقعه الاستراتيجي في حي النرجس الراقي شمال الرياض، بالقرب من طريق الملك سلمان. ويضم المشروع الذي يتفرد بتصميمه العصري والراقي؛ 24 فيلا فاخرة مقسمة على 4 نماذج، وبمساحاتٍ تبدأ من 429 مترًا مربعًا، صُممت بأعلى معايير الجودة والتصميم والبناء، وفقًا لأفضل الممارسات المحلية والعالمية، مع مراعاة خصوصية الأسرة السعودية. كما يتميز المشروع بموقعه في منطقة نابضة بالحياة، محاطة بالعديد من المرافق الحيوية، مثل المدارس والمستشفيات والمراكز التجارية والترفيهية، بالإضافة إلى قربه من مطار الملك خالد الدولي.
وقد أعربت إدارة الشركة عن فخرها بهذا الإنجاز العالمي، الذي تحقق بفضل جهود فريقها المتفاني وشركائها المتميزين، وهو يؤكد التزامها بمواصلة مسيرتها في تطوير مشاريع عقارية رائدة، وإنشاء مجتمعات سكنية عصرية فاخرة ومبتكرة تلبي تطلعات عملائها بأعلى معايير الجودة والتصميم، وتوفر أسلوب لهم حياة راقي وفريد من نوعه، وتساهم في تطوير القطاع العقاري في المملكة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة.
وكانت "ثبات للتطوير العقاري" قد حصلت على أربع جوائز عالمية عن مشروعها النوعي "عسيب" منها جائزتين من منظمة Luxury Lifestyle Awards في مجال التطوير العقاري، وجائزتين من "جوائز العقارات الدولية" INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS، عن فئة أفضل العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية، وفئة أفضل مشروع تطوير سكني في المملكة، مما يعزز من نجاحات الشركة، ويؤكد مكانتها الرائدة في قطاع التطوير العقاري في المملكة.
وتدعو شركة "ثبات للتطوير العقاري" الراغبين في تملك فيلا فاخرة في مشروع "العطرا" إلى تسجيل اهتمامهم عبر الرابط هنا أو زيارة منصة "وافي" الإلكترونية أو التواصل مع الشركة عبر موقعها الإلكتروني ، أو حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي @thabatred للإطلاع على المزيد من التفاصيل حول المشروع وحجز وحداتهم السكنية.