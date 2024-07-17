"ثبات للتطوير العقاري" تحصد جائزة عالمية لأفضل مشروع سكني فاخر عن مشروعها الاستثنائي "العطرا"

وتُعد هذه الجائزة بمثابة شهادة عالمية على تميُّز مشروع "العطرا" وتفرده في قطاع العقارات الفاخرة بالمملكة، حيث يتميز بموقعه الاستراتيجي في حي النرجس الراقي شمال الرياض، بالقرب من طريق الملك سلمان. ويضم المشروع الذي يتفرد بتصميمه العصري والراقي؛ 24 فيلا فاخرة مقسمة على 4 نماذج، وبمساحاتٍ تبدأ من 429 مترًا مربعًا، صُممت بأعلى معايير الجودة والتصميم والبناء، وفقًا لأفضل الممارسات المحلية والعالمية، مع مراعاة خصوصية الأسرة السعودية. كما يتميز المشروع بموقعه في منطقة نابضة بالحياة، محاطة بالعديد من المرافق الحيوية، مثل المدارس والمستشفيات والمراكز التجارية والترفيهية، بالإضافة إلى قربه من مطار الملك خالد الدولي.