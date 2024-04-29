فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية أمريكا تطورات الأوضاع في غزة وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، وذلك على هامش الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.