فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية أمريكا تطورات الأوضاع في غزة وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، وذلك على هامش الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، إضافة إلى مناقشة بذل الجهود كافة لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة.
حضر اللقاء، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والمستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.