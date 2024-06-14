العالم بمختلف أعراقه وثقافاته ينصت غدًا لخطبة عرفة

وقد تناوب على خطبة عرفة خلال (100) عام من الزمان (16) خطيبًا من أصحاب المعالي والفضيلة، كان أكثرهم وقوفًا في منبر مسجد نمرة بعرفة المفتي العام للسعودية سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، يليه الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ -رحمه الله-.