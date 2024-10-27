طريق "محايل - الصوالحة" يواصل حصد الأرواح.. 4 قتلى من عائلة واحدة ينضمون للقائمة

يذكر أن الطريق رغم حداثته التهم العديد من الأرواح دون إيجاد الحلول التي تضمن سلامة مرتاديه، وقد شهد تدخلاً للأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير الذي وجّه بوقوف لجنة عليه بعد إحدى الحوادث الذي نشرته "سبق" في حينه وبإيجاد الحلول التي تضمن إيقاف إزهاق الأرواح وإراقة الدماء.