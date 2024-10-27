طريق "محايل - الصوالحة" يواصل حصد الأرواح.. 4 قتلى من عائلة واحدة ينضمون للقائمة

واصل طريق "محايل - سعيدة الصوالحة" حصده للأرواح وإراقة الدماء، حيث راحت ضحيته اليوم 4 أشخاص من أسرة واحدة، امرأتان ورجلان، نتيجة حادث مروري تصادم مركبتين وانقلاب بعد صلاة ظهر اليوم، فيما باشر الحادث الأجهزة الأمنية المختصة والهلال الأحمر.
وجرى نقل الجثث إلى ثلاجة الموتى بمستشفى محايل العام لحين استكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، ومن ثم تسليمها لذويها لدفنها.
يذكر أن الطريق رغم حداثته التهم العديد من الأرواح دون إيجاد الحلول التي تضمن سلامة مرتاديه، وقد شهد تدخلاً للأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير الذي وجّه بوقوف لجنة عليه بعد إحدى الحوادث الذي نشرته "سبق" في حينه وبإيجاد الحلول التي تضمن إيقاف إزهاق الأرواح وإراقة الدماء.