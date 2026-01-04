صقر يُشترى بـ30 ألف ريال ويحصد 120 ألفًا في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

في إنجاز لافت ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، توّج الصقار موسى بن عبدالرحمن الشلوي ببطولة شوط المزاد الدولي لفئة "مثلوث جير بيور" في مسابقة الملواح، بعد أن حقق صقره "G2" المركز الأول وجائزة مالية بلغت 120 ألف ريال، رغم شرائه سابقًا بـ30 ألف ريال فقط.
ويُعد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض، أكبر تجمّع للصقور في العالم، ويستمر حتى 10 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من صقارين محليين ودوليين.
وتقتصر أشواط المزاد الدولي على الصقور المباعة عبر المزاد المخصص لمزارع إنتاج الصقور، حيث يُتوّج في كل شوط 10 فائزين، يحصل الأول على 120 ألف ريال، والثاني على 75 ألفًا، والثالث على 50 ألف ريال.
ويحظى المزاد الدولي بسمعة عالمية متصاعدة، حيث بات محطة رئيسية للمزارع العالمية، التي تحرص على عرض نخبة سلالاتها فيه. وأسهم تخصيص أشواط خاصة بصقور المزاد في إنعاش سوق الصقور ورفع التنافسية، خصوصًا مع الأسعار المناسبة للصقور عالية الأداء.
ونجح نادي الصقور السعودي في تحويل المزاد إلى منصة دولية موثوقة وآمنة، تجمع بين الصقارين ومنتجي الصقور من داخل المملكة وخارجها، وتوفر خيارات متعددة من أفضل السلالات، عبر مزاد مباشر وسريع يشهد حضورًا كبيرًا من المهتمين من مختلف دول العالم.