صقر يُشترى بـ30 ألف ريال ويحصد 120 ألفًا في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

وتقتصر أشواط المزاد الدولي على الصقور المباعة عبر المزاد المخصص لمزارع إنتاج الصقور، حيث يُتوّج في كل شوط 10 فائزين، يحصل الأول على 120 ألف ريال، والثاني على 75 ألفًا، والثالث على 50 ألف ريال.