مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يصحح عملية سمنة سابقة ويُنهي معاناة "ثلاثيني" مع آلام حادة استمرت سنوات

هذا ما أوضحه الدكتور عبدالعزيز الضبيب استشاري جراحات السمنة والمناظير، رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي أضاف: عند وصول المريض للعيادة، تم الاستماع إلى شكواه والأعراض التي لحقت به، والاطلاع على تاريخه المرضي، وكذلك عمل الفحص السريري، وقد تَبين أنه عقب إجرائه للعملية السابقة قبل 9 سنوات مضت، عانى من الآلام المزمنة والحادة بالبطن، ونقص شديد في البروتين والفيتامينات، ومشاكل في الجهاز الهضمي وعملية الإخراج، بالإضافة إلى صعوبة في الأكل، والشعور بالضعف، حتى وصل به الحال إلى الهزال الكامل للجسم، مفيدًا بأن المراجع حاول العلاج في عدة مستشفيات، ولكن دون جدوى.