مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يصحح عملية سمنة سابقة ويُنهي معاناة "ثلاثيني" مع آلام حادة استمرت سنوات

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إجراء عملية تصحيحية لمراجع من دولة قطر في العقد الثالث من العمر، كان قد خضع لعملية تحويل مسار قبل سنوات خارج المملكة، وظل في معاناة مستمرة منذ ذلك الوقت، مع مجموعة من الأعراض المتنوعة والآلام الحادة في البطن والضعف العام بالجسم، وعدم القدرة على أداء المهام اليومية.
هذا ما أوضحه الدكتور عبدالعزيز الضبيب استشاري جراحات السمنة والمناظير، رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي أضاف: عند وصول المريض للعيادة، تم الاستماع إلى شكواه والأعراض التي لحقت به، والاطلاع على تاريخه المرضي، وكذلك عمل الفحص السريري، وقد تَبين أنه عقب إجرائه للعملية السابقة قبل 9 سنوات مضت، عانى من الآلام المزمنة والحادة بالبطن، ونقص شديد في البروتين والفيتامينات، ومشاكل في الجهاز الهضمي وعملية الإخراج، بالإضافة إلى صعوبة في الأكل، والشعور بالضعف، حتى وصل به الحال إلى الهزال الكامل للجسم، مفيدًا بأن المراجع حاول العلاج في عدة مستشفيات، ولكن دون جدوى.
وأشار إلى أنه أجريت له مجموعة من الفحوصات الطبية، كصور الأشعة المقطعية (C.T Scan) وأشعة الصبغة وكذلك المنظار العلوي للمعدة والتحاليل المخبرية، وقد كشفت النتائج أن العملية السابقة أحدثت الْتصاقات شديدة في تجاويف البطن وعدة الْتواءات بالمعدة.
وعلى ضوء هذه النتائج تم تشكيل فريق طبي من استشاريي الجراحة العامة والسمنة والتخدير، لدراسة الحالة وتقييمها، ومن ثم وضع الخطة العلاجية المناسبة، لإنهاء معاناة المراجع وتجنيبه المضاعفات الشديدة الآخذة في التفاقم.
وعقب اتخاذ كل التدابير اللازمة لصحة وسلامة المريض، أجريت له عملية معقدة بالمنظار، تم فيها فك الالتصاقات المتفرقة بالبطن وإصلاح عملية تحويل المسار السابقة، وتصحيحها عبر تطويل مسار المعدة، نُقِل بعدها لجناح التنويم.
وقال الدكتور الضبيب إن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح، وتبين تحسن المؤشرات الحيوية للمراجع منذ اليوم الأول، وانتهاء الأعراض السابق ذكرها، وخرج من المستشفى بعد 5 أيام وهو بصحة جيدة؛ مؤكدًا أن المراجع تم متابعته بالعيادة بعد أسبوع، وزيارة أخرى بعد شهر من العملية، وتبين انتهاء أعراض الألم ومشاكل الجهاز الهضمي، وتحسن نسبة البروتين والشكل العام للجسم، وعاد لممارسة حياته بصورة طبيعية.