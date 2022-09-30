"المشيطي": الاقتصاد الدائري ضمن أولوياتنا لتحقيق التنمية المستدامة

وبيّن في كلمة ألقاها خلال رعايته ندوة تحت عنوان "الاقتصاد الدائري"، ونظمها "منتدى الرياض الاقتصادي"، أن تعظيم الفائدة من الموارد بتقليل الاستهلاك، وتجنّب الهدر أو إعادة الاستخدام أو التدوير للنفايات، سيجعل من النفايات ثروة بدلًا من أن تكون عبئًا اقتصاديًا وبيئيًا وصحيًا.