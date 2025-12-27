مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة سبعينية من تبعات جلطات دماغية حادة بتقنيات الأشعة التداخلية

والذي أضاف بأن المراجعة وصلت المستشفى في حالة طارئة، وأثناء إجراء الفحص السريري تبين أن لديها مشكلة في فهم الآخرين وتلعثم في الكلام، بالإضافة إلى ضعف باليدين وتنميل بالوجه وصداع شديد، على الفور تم إخضاعها لحزمة من الفحوصات بالتصوير المقطعي (C.T Scan) والرنين المغناطيسي (M.R.I) على كامل الرأس، والتحاليل المخبرية.