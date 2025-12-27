مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة سبعينية من تبعات جلطات دماغية حادة بتقنيات الأشعة التداخلية

أنهى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، معاناة مراجعة في العقد السابع من عمرها، أصيبت بجلطات دماغية، سببت لها العديد من المضاعفات الحادة، أبرزها الضُعف العام بالأطراف العلوية والسفلية جهة اليمين من الجسم وفقدان الذاكرة. هذا ما أوضحه الدكتور عبدالرحمن العبد الوهاب استشاري الأشعة التداخلية رئيس الفريق الطبي المعالج.
والذي أضاف بأن المراجعة وصلت المستشفى في حالة طارئة، وأثناء إجراء الفحص السريري تبين أن لديها مشكلة في فهم الآخرين وتلعثم في الكلام، بالإضافة إلى ضعف باليدين وتنميل بالوجه وصداع شديد، على الفور تم إخضاعها لحزمة من الفحوصات بالتصوير المقطعي (C.T Scan) والرنين المغناطيسي (M.R.I) على كامل الرأس، والتحاليل المخبرية.
موضحاً أن نتائج الفحوصات كشفت عن وجود تضيقات شديدة في شرايين العنق، وأن هذه الإنسدادات هي المسؤولة عن الجلطات الدماغية التي لحقت بالمراجعة، بالإضافة إلى إصابتها بأمراض مزمنة كالسكري والضغط. على الفور تم تشكيل فريق طبي من استشاريي الأشعة التداخلية والمخ والأعصاب والتخدير، وتقررالتدخل باستخدام تقنيات القسطرة المتطورة.
وقال الدكتور العبدالوهاب أن عملية القسطرة استغرقت 40 دقيقة، حيث تم تحديد الشرايين المتضيقة بالرقبة، وإجراء توسيع لكامل تلك الشرايين ووضع دعامة متطورة، وذلك باستخدام تقنيات الأشعة التداخلية وأدوات طبية مخصصة لمثل هذه الحالات، حتى عادت التروية الدموية لعملها الطبيعي، نقلت بعدها المراجعة إلى العناية المركزة (I.C.U) مع وضعها تحت الرعاية الفائقة.
وأكد الدكتور عبدالرحمن العبد الوهاب على أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد، حيث بدأ يتحسن الوضح الصحي للمراجعة بصورة تدريجية وخرجت بعد عدة أيام من المستشفى وهي بصحة جيدة.