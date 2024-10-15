شراكة استراتيجية لتعزيز الاستدامة بين هيئة تطوير محمية الإمام تركي وبنك التنمية الاجتماعية

كما تهدف الاتفاقية أيضًا إلى تعزيز دور محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية كوجهة متميزة للسياحة البيئية، حيث ستدعم جهود التوعية بأهمية الحفاظ على التراث الطبيعي وصون التنوع الأحيائي، ما يسهم في تحويل المحمية إلى مركز جذب سياحي يتماشى مع قيم المجتمع المحلي، بما في ذلك تنظيم الفعاليات التراثية والثقافية.