وزير الخارجية يلتقي "البرهان" ويبحثان مستجدات الأوضاع في السودان

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة، حيث أكد وزير الخارجية أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.