"معرض النور الأسنى النسوي الخامس" بتيماء يشهد إسلام 4 عاملات من 3 جنسيات

وفي نهاية كل يوم من أيام النور الأسنى الذي استمر لأربعة أيام، تم السحب على عدد من الهدايا للحاضرات من عقد ذهب، وقد خصصت جائزة آيفون عن طريق السحب لمن حضر كل الأيام.