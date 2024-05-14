"معرض النور الأسنى النسوي الخامس" بتيماء يشهد إسلام 4 عاملات من 3 جنسيات

شهد معرض النور الأسنى النسوي الخامس المصاحب المقام على هامش محاضرات دعوية أقامتها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة تيماء، بوقف فهيدة، إسلام أربع عاملات من ثلاث جنسيات؛ إثر محاضرات أقيمت للجاليات؛ فيما شهدت بقية الأيام الأربعة -مدة النور الأسنى- عددًا من الفعاليات التوعوية بحضور ما يقارب 1000 سيدة من مختلف الأعمار بالمحافظة.
وخُصصت بعض الدروس للجاليات بمختلف اللغات والتي كان لها أثر في إسلام أربع عاملات؛ حيث تم تقديم الهدايا لهن ولمكفولاتهن، وشملت الدروس محاضرات عن السمع والطاعة لولاة الأمر والعقيدة، والإيمان، والدعوة إلى الله على بصيرة؛ قدّمتها الداعيات بدرية الحصيني وإيمان الشلفان.
وفي نهاية كل يوم من أيام النور الأسنى الذي استمر لأربعة أيام، تم السحب على عدد من الهدايا للحاضرات من عقد ذهب، وقد خصصت جائزة آيفون عن طريق السحب لمن حضر كل الأيام.