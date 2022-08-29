انتظام رحلات أسطول النقل المدرسي مع انطلاقة العام الدراسي الجديد في جميع المناطق

وكانت "رافد" قد استكملت كل استعداداتها قبل بدء العام الدراسي الحالي 1444هـ لضمان تقديم خدمة النقل منذ اليوم الأول من العام الدراسي، حيث قام أكثر من 200 مراقب ميداني بفحص أسطول الحافلات عبر قائمة تضم أكثر من 36 معيارًا للفحص لكل حافلة في أكثر من 68 موقف حافلات، والتأكد من جاهزية الحافلات المشغّلة في الميدان والحافلات الاحتياطية بوسائل الأمن والسلامة منها علامة قف، وذراع السلامة، وأحزمة الأمان، وطفايات الحريق، ومطارق الزجاج، ومخارج الطوارئ، وزرّ الأمان وغيرها من وسائل السلامة المتعلقة بالنقل المدرسي.