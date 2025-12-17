المقبل: إلغاء المقابل المالي خطوة استراتيجية تدعم استدامة القطاع الصناعي

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم، علي بن سليمان المقبل، أن قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم القطاع الصناعي وتمكينه من النمو والاستدامة.