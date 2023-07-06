بعد جراحة دقيقة استغرقت 7 ساعات ونصف.. نجاح فصل التوأم "إحسان وبسام"

وذكر أنه كما تم إيضاحه فيما سبق بأن التوأم "إحسان" يعد متطفلًا على أخيه "بسام" نظرًا لعدم وجود الجهاز البولي والتناسلي (الكليتان والحالبان والمثانة والأعضاء التناسلية الذكورية)، كما يعاني "إحسان" من عيوب خلقية كبيرة في القلب تعيق حياته مع ضمور في التطور العصبي، ولديه قصور وعيوب خلقية في الأمعاء، لذلك يرى الفريق الطبي بالنسبة للطفل (إحسان) أنه لن يعيش أكثر من أيام قليلة بناءً على ما لديه من قصور كبير في أعضائه، مشيرًا إلى أن هذه العملية تعد عملية إنقاذ للتوأم (بسام)، والذي وضعه بحمد الله مستقر، والعملية تعد ناجحة بكل المعايير.