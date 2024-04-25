"سلطان الطبية" تنظّم دورة للتدريب على أساسيات جراحة المخ

من جانبه قال الاستشاري في جراحة المخ والأعصاب في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية -مؤسس الدورة- الدكتور الاستشاري صباح الراشد: إن الهدف من هذه الدورة هو تأهيل الجراحين الناشئين وتمكينهم من اكتساب الثقة والمهارة اللازمة للتعامل مع حالات جراحة المخ والأعصاب بنجاح ودقّة في المستقبل.