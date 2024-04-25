"سلطان الطبية" تنظّم دورة للتدريب على أساسيات جراحة المخ

نُظّمت الدورة التدريبية السنوية السادسة في جراحة المخ والأعصاب، اليوم الخميس، في مركز تطوير المهارات الصحية والمحاكاة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض.
وافتتح الدورةَ المديرُ التنفيذي للشؤون الأكاديمية العميد الطبيب عبدالرحمن عسيري، ورئيس مركز تطوير المهارات الصحية والمحاكاة الدكتور عبدالهزازي، وتضمّنت نماذج محاكاة لتدريب الجراحين الناشئين على أساسيات الجراحة، والتدريب العملي على النماذج المحاكية لأنسجة المخ والأعصاب؛ ممّا يسمح للمتدربين بممارسة الإجراءات الجراحية بشكل آمن وفعال قبل أن يتعاملوا مع الحالات الحقيقية.
كما تضمّنت الدورةُ تعلمَ الأسس العلمية والتقنيات الحديثة في جراحة المخ والأعصاب، بما في ذلك تقنيات الإنعاش والتشخيص والعلاج.
وشملت تدريب الجراحين على استخدام الأدوات الجراحية وتطبيق الإجراءات الجراحية الأساسية بدقة وفعالية.
من جانبه قال الاستشاري في جراحة المخ والأعصاب في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية -مؤسس الدورة- الدكتور الاستشاري صباح الراشد: إن الهدف من هذه الدورة هو تأهيل الجراحين الناشئين وتمكينهم من اكتساب الثقة والمهارة اللازمة للتعامل مع حالات جراحة المخ والأعصاب بنجاح ودقّة في المستقبل.
وأضاف "الراشد": أنّ تلك العمليات والإجراءات تمثل جزءًا مهمًّا من تدريب الجراحين الناشئين في مجال جراحة المخ والأعصاب، وتهدف إلى تأهيلهم لمواجهة التحديات والمتطلبات الخاصة بهذا المجال الحساس.
ويشارك عددٌ كبير من متدرّبي جراحة المخ من مختلف أنحاء المملكة على أيدي معلمين لهم ريادة في هذا المجال الطبي.
كما تشمل هذه الدورةُ مجموعةً واسعة من الإجراءات والتقنيات الجراحية المتعلقة بجراحة المخ والأعصاب.