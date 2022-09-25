رئيس جامعة جازان: في عام الوطن يملؤنا الفخر بتاريخ عريق ومنجزات عملاقة

وبيّن الدكتور القحطاني أن الدعم الذي تحظى به جامعة جازان من القيادة الرشيدة مكّنها من تحقيق الإنجازات المتوالية في بناء الإنسان، وخدمة المجتمع وتنمية المكان خلال فترة زمنية وجيزة، منوهًا إلى صدور موافقة مجلس الوزراء على إحداث 137 وظيفة أستاذ مساعد، و272 وظيفة محاضر، ضمن ميزانية جامعة جازان للعام المالي 1443/ 1444هـ، مضيفًا: أن الجامعة شهدت نموًّا وتطورًا متسارعًا في جميع المجالات؛ حيث يدرس بها الآن أكثر من 50 ألف طالب وطالبة، في 21 كلية، ويتولى تعليمهم 2388 عضو هيئة تدريس، إلى جانب مواصلة الجامعة لتطوير كوادرها بابتعاث 533 مبتعثًا ومبتعثة لأرقى جامعات العالم، وعودة 425 مبتعثًا ومبتعثة حاصلين على درجة الدكتوراه.