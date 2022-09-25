رئيس جامعة جازان: في عام الوطن يملؤنا الفخر بتاريخ عريق ومنجزات عملاقة

رفع رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، باسمه وباسم منسوبي الجامعة؛ التهنئة للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، معربًا عن فخره واعتزازه بما تحقّق للوطن من تطور ومنجزات عملاقة منذ صاغ جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، ملحة تاريخية لا مثيل لها في تأسيس الأوطان، حين خاض هو ورجاله المخلصون معارك التوحيد ليكون الوطن راسخًا في القلوب وشامخًا في الحياة.
وقال: اثنان وتسعون عامًا من الفخر بوطننا والبناء والتطوير لينعم الشعب السعودي بحياة عصرية آمنة ومزدهرة، تجعل كلَّ سعودي يعيش معتزًّا بوطنه الفريد في وحدته وبقيادته الرشيدة أيدها الله؛ حيث شهدت المملكة بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 نقلة نوعية ومنجزات استثنائية مكّنتها من رفع جودة الحياة وتعزيز مكانة المملكة، وتنمية واستثمار مقوماتها بما يحقق التنمية المستدامة وبناء مستقبل واعد ومتطور.
وبيّن الدكتور القحطاني أن الدعم الذي تحظى به جامعة جازان من القيادة الرشيدة مكّنها من تحقيق الإنجازات المتوالية في بناء الإنسان، وخدمة المجتمع وتنمية المكان خلال فترة زمنية وجيزة، منوهًا إلى صدور موافقة مجلس الوزراء على إحداث 137 وظيفة أستاذ مساعد، و272 وظيفة محاضر، ضمن ميزانية جامعة جازان للعام المالي 1443/ 1444هـ، مضيفًا: أن الجامعة شهدت نموًّا وتطورًا متسارعًا في جميع المجالات؛ حيث يدرس بها الآن أكثر من 50 ألف طالب وطالبة، في 21 كلية، ويتولى تعليمهم 2388 عضو هيئة تدريس، إلى جانب مواصلة الجامعة لتطوير كوادرها بابتعاث 533 مبتعثًا ومبتعثة لأرقى جامعات العالم، وعودة 425 مبتعثًا ومبتعثة حاصلين على درجة الدكتوراه.
وأكد القحطاني أن الجامعة حقّقت منجزات نوعية خلال السنوات الماضية؛ من أهمها حصولها على الاعتماد المؤسسي الكامل وغير المشروط من هيئة تقويم التعليم والتدريب، فضلًا عن اعتماد معظم برامجها من مؤسسات وهيئات محلية ودولية كان آخرها اعتماد منظمة ABET الدولية لـ6 برامج أكاديمية بكليتَي: الهندسة، والتطبيقات الصناعية في بيش.
وفي مجال الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق أوضح رئيس جامعة جازان أن الجامعة حققت المركز الثالث في كفاءة الإنفاق على مستوى المملكة للجهات الحكومية؛ وفق ما أعلنه مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، إلى جانب عملها على تحسين القدرات والكوادر البشرية من خلال تنفيذها لمشروع تطوير الأداء الوظيفي ورفع الكفاءة الإدارية، ومشروع توطين الوظائف، الذي أثمر عن تحقيق الجامعة للمركز الأول في مبادرة الارتباط الوظيفي في فئة الجهات والمؤسسات التعليمية؛ وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكّد رئيس جامعة جازان في ختام تصريحه على شغف وعزم منسوبي الجامعة وطلبتها بالمضيّ قدمًا في تحقيق رؤية 2030؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله في بناء إنسان يسهم في مسيرة التنمية السعودية بكفاءة واقتدار، ويكون منافسًا في المحافل الدولية.