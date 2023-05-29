حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على العديد من المناطق

تتأثر في هذه الأثناء العديدُ من المناطق الشمالية والوسطى والغربية من المملكة العربية السعودية، بحالة من عدم الاستقرار الجوي؛ حيث تكون الأمطار رعدية في شمال منطقة الرياض إداريًّا، وأجزاء من حائل والقصيم، بالإضافة إلى عبور سحب رعدية في المناطق الشمالية نواحي طبرجل، وتكون مصحوبة بهبات رياح نشطة خلال عبور السحب الرعدية.