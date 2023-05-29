حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على العديد من المناطق

تتأثر في هذه الأثناء العديدُ من المناطق الشمالية والوسطى والغربية من المملكة العربية السعودية، بحالة من عدم الاستقرار الجوي؛ حيث تكون الأمطار رعدية في شمال منطقة الرياض إداريًّا، وأجزاء من حائل والقصيم، بالإضافة إلى عبور سحب رعدية في المناطق الشمالية نواحي طبرجل، وتكون مصحوبة بهبات رياح نشطة خلال عبور السحب الرعدية.
كما تتأثر المناطق الغربية من المملكة بسحب ركامية أخرى تتواجد غرب وشمال المدينة المنورة وشمال مكة المكرمة، ويتوقع أن يمتد تأثيرها خلال الساعات القادمة إلى مكة المكرمة؛ حيث تكون الأمطار رعدية ومصحوبة ببؤر غزيرة تعمل على ارتفاع منسوب المياه في الطرقات ومجاري الأودية في مختلف المناطق، وتمتد رقعة الأمطار إلى مدينة جدة مع ساعات الفجر المتأخر والصباح.
ويُتوقع أن تستمر الحالة الجوية خلال اليوم الاثنين في مختلف المناطق، ويُنَبه بضرورة أخذ الحيطة والحذر من غزارة الأمطار وهبات الرياح النشطة المصاحبة للسحب الرعدية ومن التواجد في مناطق مجاري الأودية والسيول.