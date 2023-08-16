"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وموجة حارة وتدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجازان وعسير والباحة وتبوك والشرقية ونجران).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة والخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا متوسطة على الكامل والعرضيات، وأمطارًا غزيرة على أضم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة، تشمل الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة العيص والمدينة المنورة وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على المدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع والعيص، وأمطارًا خفيفة على بدر وينبع والحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والحريق والخرج وحوطة بني تميم والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وجريان السيول. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة تبوك أمطارًا متوسطة وجريان السيول. وتشمل الحالة تبوك وتيماء. وتشهد أمطارًا خفيفة على الوجه وأملج وضباء والبدع وحقل، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وجريان السيول. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة. وتشهد أمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة وشبه تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان. وتشهد أمطارًا غزيرة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.