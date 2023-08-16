"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وموجة حارة وتدنٍّ في الرؤية

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة، تشمل الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.