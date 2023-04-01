فتّش عن "الانخفاض القاتل".. كيف تنفذ مريض سكري فاقدًا للوعى؟ طبيب أسرة يوضح

وتابع الشهري موضحًا: "أما إن كان الصائم واعيًا وشعر بأعراض الانخفاض "رعشة تعرق، تسارع نبضات القلب، دوار قياس السكر 60 في أي وقت أو 70 في بداية النهار"؛ ففي هذه الحالة يستطيع المريض إنقاذ نفسه من خطر هبوط السكري بشرب كوب عصير مثلًا.. وهنا لا بد أن نذكر نقطة مهمة؛ وهي أن بعض المرضى في هذه الحالة يذهب ليأكل قطعة شوكولاتة لترفع سكره، وهذا الإجراء خاطئ؛ لأن الشوكولاتة مليئة بالدهون، وهي تعيق الارتفاع السريع للسكري، وهي مطلوبة في حالة الانخفاض.