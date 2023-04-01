فتّش عن "الانخفاض القاتل".. كيف تنفذ مريض سكري فاقدًا للوعى؟ طبيب أسرة يوضح

كشف الدكتور سعود الشهري المختصّ في طب الأسرة، عن طريقة التعامل مع مريض السكري وإنقاذ حياته عند الانخفاض أو الوصول للإغماء، مبينًا بعض الأخطاء في عمليات الإنقاذ، ومؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة البناء على الأغلب؛ وهو الانخفاض؛ وذلك لأن الانخفاض خطير جدًّا، وربما يكون انخفاضًا قاتلًا.
وقال "الشهري" لـ"سبق": لو وجدت مريض سكري فاقدًا للوعي "مغمى عليه"؛ يجب أن نسأل: ما هو سبب الإغماء؟! ودائمًا التعامل في مثل هذه الحالات هو البناء على الأغلب، والأغلب هنا أن السبب هو السكري إما ارتفاع أو انخفاض.
وشدد قائلًا: "لأن الانخفاض خطير جدًّا وأشدّ خطورة من الارتفاع؛ إذ ارتفاع السكري خطره على الأمد الطويل، بينما الانخفاض ربما يكون قاتلًا في حينه؛ ولذلك فتعاملنا هنا أن نقول: السبب هو انخفاض السكري.
وأوضح "الشهري": "بعدما عرفنا السبب يجب إعادة رفع السكري في الدم؛ وهو أن تضع في رأس أصبعك عسلًا أو مربى، وتمسح به الخدّ من داخل الفم واللثة، وهنا يمتصّ الجسم السكر، وفي وقت وجيز تكون أنقذت مريض السكري من خطر الانخفاض الذي قد يصل للوفاة لا سمح الله.
وتابع الشهري موضحًا: "أما إن كان الصائم واعيًا وشعر بأعراض الانخفاض "رعشة تعرق، تسارع نبضات القلب، دوار قياس السكر 60 في أي وقت أو 70 في بداية النهار"؛ ففي هذه الحالة يستطيع المريض إنقاذ نفسه من خطر هبوط السكري بشرب كوب عصير مثلًا.. وهنا لا بد أن نذكر نقطة مهمة؛ وهي أن بعض المرضى في هذه الحالة يذهب ليأكل قطعة شوكولاتة لترفع سكره، وهذا الإجراء خاطئ؛ لأن الشوكولاتة مليئة بالدهون، وهي تعيق الارتفاع السريع للسكري، وهي مطلوبة في حالة الانخفاض.