مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينهي معاناة "أربعيني" وزنه "214" كجم

وأضاف د. الرواشده أن المريض أجريت له بعد المعاينة السريرية، فحوصات دقيقة وشاملة بدأت بتحاليل الدم، ومن ثم أشعة للصدر وتخطيط القلب، بعدها خضعت حالته الصحية لتقييم شامل، حيث عرض على أطباء القلب، التخدير وعقب التأكد من أهليته الصحية للعملية، أجريت له عملية تكميم معدة ناجحة ولله الحمد عبر تقنية المنظار، بعدد "4" فتحات صغيرة لا تتعدى الواحدة منها "1" سم واستمرت لنحو "40" دقيقة.