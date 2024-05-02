أنقذوا عالقين من سيول "بيشة".. أمير عسير يُكرم مواطنًا و2 من رجال الدفاع المدني

كرم أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، اليوم الخميس، المواطن عائض بن دغش الأكلبي، واثنين من منسوبي الدفاع المدني، بعد إنقاذهم لعالقين في سيول "بيشة".
جاء ذلك خلال لقاء أمير عسير، للأهالي في الصالة الملكية بالخالدية.
وقال منقذ العالقين "الأكلبي": "ما تذكرت وقتها إلا كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "السعودي ما يعرف الخوف"، وهي التي زادتني إقدامًا لإنقاذ هالناس.
أما رجلا الدفاع المدني أحمد الغامدي، وسعد الحارثي، فقالا: "هالشي يسويه أي مواطن سعودي في هذه البلاد".
وكان "الدفاع المدني" قد تمكن بمساعدة المواطن عايض بن دغش المزيدي الأكلبي، أحد سكان مركز الجعبة التابع لمحافظة بيشة، من إنقاذ أربعة أشخاص محتجزين بوادي الجعبة، تزامن عبورهم مع جريان الوادي، جراء السيول المنقولة، في عمل بطولي نال استحسان الجميع.
واستخدم "الأكلبي"، معدته الخاصة الثقيلة "شيول" بعد تلقي اتصال من أحد أقاربه يطلب المساعدة.
وقال لـ"سبق": بادرت مباشرة لموقع احتجاز العائلة، ودخلت بالمعدة الثقيلة إلى الوادي برفقة عددٍ من رجال الدفاع المدني؛ حيث نجحت عملية الإنقاذ دون خسائر في الأرواح".
ولقيت هذه المبادرة أصداء واسعة من المواطنين، مقدمين الشكر لجميع من أسهم في إنقاذ الأرواح، وسط مطالبتهم بتكريم "الأكلبي" على مساهمته مع رجال الدفاع المدني في إنقاذ الشبان الأربعة.