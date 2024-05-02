أنقذوا عالقين من سيول "بيشة".. أمير عسير يُكرم مواطنًا و2 من رجال الدفاع المدني

وكان "الدفاع المدني" قد تمكن بمساعدة المواطن عايض بن دغش المزيدي الأكلبي، أحد سكان مركز الجعبة التابع لمحافظة بيشة، من إنقاذ أربعة أشخاص محتجزين بوادي الجعبة، تزامن عبورهم مع جريان الوادي، جراء السيول المنقولة، في عمل بطولي نال استحسان الجميع.