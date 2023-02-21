متحف صقر الجزيرة للطيران يفتح أبوابه مجاناً.. احتفاءً بيوم التأسيس

يشارك متحف صقر الجزيرة للطيران في احتفالات ذكرى يوم التأسيس من خلال فعاليات تستمر لمدة ثلاثة ابتداءً من يوم الأربعاء 2/ 8/ 1444 الموافق 22 فبراير 2023.
وتتضمن الفعاليات العديد من الفقرات المشوقة؛ منها فعاليات خاصة للأطفال، وفعاليات حركية وتفاعلية للزوار، وعرض عسكري بالموسيقى العسكرية والعرضة السعودية وعروض أخرى.
وبهذه المناسبة، قررت إدارة المتحف فتح أبواب المتحف مجاناً للزوار طيلة أيام الفعاليات من الساعة 4م وحتى الساعة 11م.
يُذكر أن هذه الفعالية تأتي من ضمن المبادرات التي تقدمها القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في المناسبات والاحتفالات الوطنية.