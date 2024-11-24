"إتقان العقارية" تطرح أرض ربوة العيينة كفرصة للمستثمرين الرواد بالرياض التي تعتبر وجهة استثمارية جاذبة

وفي التفاصيل، أكدت شركة إتقان العقارية أن المزاد سينطلق في مدينة الرياض بقاعة جي دبليو بفندق ماريوت الرياض الوقع في برج رافال، وذلك في تمام الساعة الرابعة يوم الأربعاء 2024/12/4م، وسط تجهيزات فنية وتقنية حديثة تضمن انسيابية وجودة مخرجات المزاد بما يتناسب مع حجم العرض الذي يتوقع أن يحظى باهتمام كبير من رواد الأعمال والمستثمرين بالمملكة.