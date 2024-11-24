"إتقان العقارية" تطرح أرض ربوة العيينة كفرصة للمستثمرين الرواد بالرياض التي تعتبر وجهة استثمارية جاذبة

أكملت رائدة التسويق العقاري بالمملكة شركة -إتقان العقارية- كافة الاستعدادات لانطلاق المزاد العلني للمستثمرين الرواد لبيع أرض ربوة العيينة والتي تمثل فرصة نادرة في مدينة الرياض بموقعها تبلغ مساحة الأرض الاجمالية (5,054,875) مترًا مربعًا، وتتنوع مجالات استثمارها في العاصمة الرياض وجهة العالم السياحية والترفيهية والثقافية والتراثية.
وفي التفاصيل، أكدت شركة إتقان العقارية أن المزاد سينطلق في مدينة الرياض بقاعة جي دبليو بفندق ماريوت الرياض الوقع في برج رافال، وذلك في تمام الساعة الرابعة يوم الأربعاء 2024/12/4م، وسط تجهيزات فنية وتقنية حديثة تضمن انسيابية وجودة مخرجات المزاد بما يتناسب مع حجم العرض الذي يتوقع أن يحظى باهتمام كبير من رواد الأعمال والمستثمرين بالمملكة.
وأوضحت إتقان العقارية أن أرض العيينة تتألق وتزدهر، كونها تقع بأهم الحواضن الاستثمارية القريبة من الرياض بفضل موقعها الحيوي وتوفر الخدمات، كذلك مجاورتها للدرعية التي تعتبر مهداً للنشاط التجاري والزراعي، إذ تضم أكثر من 200 مزرعة والعديد من المنتجعات السياحية المميزة التي يرتادها السياح من كل دول العالم.
وأشارت شركة إتقان العقارية أن مما يميز أرض ربوة العيينة قربها من الرياض وبجوار المناطق المأهولة وارتفاع أسعارها بشكل كبير سيما مع ما تعيشة الرياض بفضل الله ثم رؤية المملكة 2030، التي جعلت من الرياض وجهة عالمية للاستثمار والسياحة والترفيه، إلى جانب توفر الخدمات من مياه وكهرباء وخدمات لوجيستية متميزة.
ودعت إتقان العقارية عملاءها الكرام الراغبين في الدخول بالمزاد زيارة مواقعها ومنصاتها الإلكترونية لتطبيق كافة شروط الدخول للمزاد، وفي حال الاستفسار يمكن الاتصال على الرقم (0500002020)، أو الهاتف المجاني (920001019)، سائلة الله تعالى للجميع التوفيق والسداد.