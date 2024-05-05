النائب العام يبحث مع نظيره البحريني بالمنامة سبل العمل المشترك بين المنظومتين العدليتين

ومن جهة أخرى، شدد المعجب على عمق العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين الشقيقين، وتطورها المستمر في سائر المجالات، خصوصًا في المجال النيابي وسبل تبادل المعلومات بما يحقق الأمن والأمان في دول المنطقة، مشيرًا إلى ما تحظى به النيابة العامة في المملكة من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة بما يعزز من كفاءة العمل القضائي في المملكة ويضمن استقلاله.