النائب العام يبحث مع نظيره البحريني بالمنامة سبل العمل المشترك بين المنظومتين العدليتين

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له في عاصمة البحرين مدينة المنامة نظيره النائب العام البحريني الدكتور علي بن فضل البوعينين.
وفي التفاصيل، رحب "البوعينين" بضيفه الشيخ المعجب معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي امتدادًا للزيارات المتبادلة بين الأجهزة القضائية في البلدين ومواصلة للعمل المشترك بين المنظومتين العدليتين وسبل مكافحة الجريمة العابرة للحدود بين الشقيقتين السعودية والبحرين.
ومن جهة أخرى، شدد المعجب على عمق العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين الشقيقين، وتطورها المستمر في سائر المجالات، خصوصًا في المجال النيابي وسبل تبادل المعلومات بما يحقق الأمن والأمان في دول المنطقة، مشيرًا إلى ما تحظى به النيابة العامة في المملكة من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة بما يعزز من كفاءة العمل القضائي في المملكة ويضمن استقلاله.
وشاهد "المعجب" عرضًا مرئيًا حول الأعمال القضائية للنيابة العامة في دولة البحرين وحوكمتها التقنية.