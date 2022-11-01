بعدما تعرَّض لها "فيصل" وأغلق حساباته.. هذه عقوبات "العنصرية"

تُعدُّ العنصرية أو السخرية أو الاستهزاء سلوكًا مُعتديًا، تُحرِّمه الشريعة، وتُجرِّمه أنظمة السعودية، وتلفظه أعراف وعادات الشعب السعودي، وترفضه الأنفس السوية.
وبعدما تعرَّض الفنان الشاب فيصل العتيبي مؤخرًا للعنصرية، وتعاطفت معه أطياف من المجتمع عقب إعلانه إغلاق حساباته في بعض المواقع على خلفية ذلك، يبيِّن المحامي معتز طلعت ناقرو عبر "سبق" العقوبات التي ستواجه مَن تصدر منه العنصرية.
أوضح المحامي أنه "حظر النظام الأساسي للحكم بالسعودية كل فعل أو قول يؤدي للفُرقة أو الفتنة أو الانقسام، أو يسيء إلى كرامة الإنسان؛ فنصت المادة الـ12 من النظام الأساسي للحكم على أن: (تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفُرقة والفتنة والانقسام). كما نصت المادة الـ39 على أنه: (يحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبيِّن الأنظمة كيفية ذلك)".
وأضاف: "يعاقَب الجاني تعزيرًا، وإذا تم ارتكاب تلك الجريمة بوسائل التواصل الاجتماعي يعدُّ ذلك تشهيرًا بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات؛ ويعاقَب الفاعل بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين عملاً بالمادة الـ3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".