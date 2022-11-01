بعدما تعرَّض لها "فيصل" وأغلق حساباته.. هذه عقوبات "العنصرية"

أوضح المحامي أنه "حظر النظام الأساسي للحكم بالسعودية كل فعل أو قول يؤدي للفُرقة أو الفتنة أو الانقسام، أو يسيء إلى كرامة الإنسان؛ فنصت المادة الـ12 من النظام الأساسي للحكم على أن: (تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفُرقة والفتنة والانقسام). كما نصت المادة الـ39 على أنه: (يحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبيِّن الأنظمة كيفية ذلك)".